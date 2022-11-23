رئيس الدولة يعزي هاتفياً الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته للرئيس والشعب الإندونيسي الصديق وذوي ضحايا الزلزال الذي شهدته البلاد وأسفر عن قتلى وجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة تضامن دولة الإمارات حكومة وشعباً مع إندونيسيا في هذه الظروف الصعبة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ البلد الصديق وشعبه من كل مكروه.

من جانبه، أعرب الرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر صادقة تجاه بلده وشعبه، متمنياً لسموه الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام الخير والازدهار.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 268 قتيلاً، في حين مازال هناك 151 شخصاً في عداد المفقودين.