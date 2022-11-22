ثلاثة قتلى في انفجارات بمنطقة روسية حدودية مع أوكرانيا

أودت انفجارات بحياة ثلاثة أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، على ما ذكر الثلاثاء حاكم هذه المنطقة التي تتعرض بشكل متكرر للقصف وحيث يتم فيها بناء خطوط دفاعية.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود، على تليغرام إن امرأة لقت حتفها إثر تعرضها لصدمة دماغية خلال قصف في شيبيكينو، وهي بلدة تبعد ثمانية كيلومترات عن أوكرانيا.

وأضاف أن شخصين قتلا في انفجار ذخيرة مجهولة بقرية ستاروسيلي المحاذية لأوكرانيا، حيث تسري حالة الطوارئ منذ 27 أكتوبر الماضي.

وتتعرض البلدات والبنى التحتية في المنطقة بانتظام للقصف، وغالباً ما يكون دامياً، وتنسبه موسكو إلى الجيش الأوكراني.