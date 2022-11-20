اليمن.. إسقاط مسيرة للميليشيات وإفشال تهريب أسلحة للحوثيين جنوب الحديدة

أكدت مصادر عسكرية في الساحل الغربي باليمن، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه مديرية حيس جنوب الحديدة، مشيرة إلى ان الطائرة هي الثانية في اقل من 24 ساعة التي يتم إسقاطها في الساحل الغربي.

وذكر الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، أن دفاعات ألوية العمالقة أسقطت طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي قبل وصولها إلى هدفها في قطاع سقم بجبهة حيس جنوب الحديدة، لافتة إلى أن الطائرة هي الثانية التي تطلقها الميليشيات تجاه جبهات الساحل، حيث أسقطت امس مسيرة مفخخة حوثية أطلقت تجاه مديرية الخوخة جنوب الحديدة.

في الأثناء، جددت الميليشيات قصفها المدنيين في مديرية حيس ما أدى لمقتل مدني متأثراً بشظايا قذيفة هاون حوثية سقطت على منزله في قرية المشارعة بمديرية حيس، جنوبي الحديدة.



من جهة أخرى، ضبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي سفينة على متنها 9 من الحوثيين قرب ميناء المخاء، كانت على متنها مخدرات ومواد تدخل في الصناعة المتفجرات قادمة من الصومال إلى ميليشيات الحوثي.

وذكر الإعلام العسكري للمشتركة في الساحل الغربي، أن طاقم السفينة اعترفوا خلال التحقيقات أنها كانت متوجهة إلى ميناء الحديدة وأن الترخيص كان لغرض التمويه، حيث اعتادت الميليشيات في تهريب الأسلحة ومكونات الصواريخ والمسيرات عبر السواحل الإفريقية ومنها إلى سواحل تحت سيطرة الحوثيين.

وذكرت مصادر ملاحية يمنية، أن قوات خفر السواحل اليمنية، وقوات دولية عاملة في المياه الدولية، ضبطت خلايا إرهابية كثيرة وأفشلت العديد من الاستهدافات الحوثية لحركة الملاحة البحرية في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر وخليج عدن، خلال الأشهر الماضية.

وكان تقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اليمنية، أشار إلى أن ميليشيات الحوثي ، حولت مناطق سيطرتها في اليمن إلى سوق مفتوح للمخدرات، ومقلب واسع لكل الممنوعات والمحظورات المجرّمة قانونيا.



وأكدت الشبكة أن تهريب المخدرات مرتبط ارتباطا وثيقا بمليشيات الحوثي، وقياداتها ضالعين في المتاجرة بها وتسهيل مرورها بكميات كبيرة، مشيرة إلى أنه "يتواجد فريق حوثي يعمل بشكل خفي بتجارة المخدرات برئاسة محمد الحوثي وأبو علي الحاكم وشقيق زعيم الميليشيات عبدالكريم الحوثي وفارس مناع وقيادات أخرى".

من جانبه، قال وزير الخارجية اليمني احمد بن مبارك "أن ممارسات ميليشيات الحوثي تعدت كونها ممارسات تمرد داخلي أو تهديد محلي وباستهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية، إلى كونها تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين".

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن كلمة ألقاها بن مبارك ، أمام مؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة) والذي تستضيفه العاصمة البحرينية ، أن الدور الإرهابي الذي تقوم به الميليشيات في تقويضها امن وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر من خلال ممارساتها التخريبية في زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة على السفن التجارية، واستهدافها الموانئ النفطية عبر الطائرات المسيرة، واستخدامها ناقلة النفط صافر العائم كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي.

ودعا بن مبارك، المجتمع الدولي لفهم صحيح لطبيعة الميليشيات الحوثية وممارسة ضغوط فعالة عليها عبر تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف مواردها المالية والتمسك بمرجعيات الحل الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها قرار 2216 والمتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا.

وفي تعز، واصلت الميليشيات تصعيدها القتالي في جبهات المحافظة الغربية، وجددت فجر اليوم قصفها على مواقع الجيش اليمني والمقاومة في محيط معسكر الدفاع الجوي وجبهة الزنوج شمال غربي مدينة تعز.

وذكرت مصادر ميدانية، أن القوات والمقاومة ردت على الهجمات الحوثية باستهداف مواقعها في المنقطة، وكبدتها خسائر كبيرة.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش اليمني الفريق صغير بن عزيز، أكد خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا، على هامش مؤتمر المنامة، أن الميليشيات عبارة عن مشروع تخريبي للحرس الثوري الإيراني في اليمن والمنطقة.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فإن "الجنرال كوريلا" أكد لبن عزيز، استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وجدد إدانته لتعنت ميليشيات الحوثي المستمر لكل الخطوات الرامية للسلام.

وفي مأرب، أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة، محاولة حوثية لاستحداث مواقع في جبهة رغوان شمال غرب المحافظة، وقامت باستهداف الآليات العاملة في الموقع ودمرتها.

في الأثناء، حذرت مصادر استخباراتية يمنية في مدينة مأرب، من محاولات حوثية للدفع بخلايا تخريبية إلى المناطق المحررة في المحافظة بهدف زرع عبوات ناسفة في مناطق حيوية، فضلا عن نقل إحداثيات عسكرية وأخرى متعلقة بالقيادات العسكرية والسياسية في المحافظة، بهدف استهدافها بطائرات مسيرة تم نشرها في محيط المحافظة.