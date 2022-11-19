محمد بن راشد يلتقي ملك البحرين في دبي

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم (السبت) أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة،بدبي .

وقال سموه في تغريدة على حسابه في "تويتر" خلال لقائي اليوم مع أخي جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في دبي … علاقاتنا قديمة .. وأخوّتنا راسخة .. ومستقبلنا مشترك وواعد بإذن الله.. حفظ الله البحرين وملكها وشعبها