اليمن.. تحركات حوثية في سواحل الحديدة تهدد الملاحة الدولية

ذكرت مصادر ملاحية يمنية، أن الميليشيات الحوثية نشرت صواريخ راداريه موجهة مضادة للسفن، بالقرب من السواحل اليمنية الغربية، ما يهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكدة قيام الحوثيين وخبراء أجانب بتفخيخ "زوارق" حديثة في ورش خاصة تم انشاؤها في الحديدة.

كما أكدت وجود "زوارق تابعة لتشكيلات بحرية أجنبية"، في سواحل الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات، تم رصدها وتوثيقها من قبل عاملين فيا لملاحة البحرية وسكان محليين في المحافظة، مشيرين إلى انهم شاهدوا زوارق حديثة ، ترسوا بالقرب من ميناء الحديدة.

وكانت مصادر عسكرية في القوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي، أكدت إحباط تحركات حوثية في مناطق عدة جنوب الحديدة، كانت تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأفاد الإعلام العسكري للمشتركة، أنه تم رصد تحركات حوثية لاستحداث مواقع في مرتفعات مطلة على المناطق المحررة في مديريتي الخوخة وحيس، وفي منطقتي الفازة والجبلية في مديرية التحيتا، بينها نشر منصات صواريخ مضادة للسفن، وأخرى مضادة للدروع، ما دفع القوات لاستهدافها وتدميرها بالكامل.

وتأتي تلك التحركات بعد يوم واحد من استهداف الميليشيات للملاحة الدولية في البحر الأحمر، بصاروخ موجه مضاد السفن، اطلق من العاصمة صنعاء وسقط بالمياه الدولية اليمنية في البحر الأحمر دون أحداث أي ضرار بالسفن الملاحة الدولية، والصيادين اليمنيين.

ويأتي التصعيد الحوثي ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر غرب اليمن، بالتزامن مع تحركات أممية جديدة يقودها المبعوث الخاص لليمن، هانس غروندبيرغ، بشأن العودة للتهدئة، حيث التقى بوزير الخارجية اليمنية احمد بن مبارك، على هامش الدورة الـ 18 لمؤتمر الأمن الإقليمي، في العاصمة البحرينية، وجدد التزامه "بمواصلة الجهود الرامية للعودة لتجديد الهدنة، والعمل على استئناف عملية السلام تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني".

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، فأن الوزير بن مبارك، أوضح للمبعوث الأممي بأن الهجمات الحوثية والتصعيد الأخير ضد المنشآت النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، كان له التأثير السلبي الكبير على الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، وسعت الميليشيات من خلاله لعرقلة كل الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن.

من جهة أخرى، تظاهر العشرات من أبناء مديرية الزاهر بمحافظة الحديدة، للتنديد والمطالبة بالقصاص من قتلت إحدى الممرضات في مستشفى الزاهر على يد مسحل حوثي.

وفي تعز، أفشلت قوات الجيش اليمني والمقاومة المحلية محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي تجاه مواقعها في محيط جبل هان، في جبهة الضباب غرب المحافظة.

وذكرت مصادر ميدانية، بأن الميليشيات شنت هجمات بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا على مواقع الجيش والمقاومة بالمنطقة، قبل بدء محاولة التسلل التي تم افشلاها من قبل القوات المرابطة في المنطقة.

وأكدت تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات وآلياتها القتالية، مشيرة إلى استمرار تدفع التعزيزات الحوثية إلى جبهات تعز المختلفة معززة بالأسلحة النوعية.

وفي مأرب، دارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في جبهة "الجبل الشرقي "بالمحور الجبلي بالجبهة الجنوبية، على خلفية محاولة الأخيرة التقدم نحو مواقع القوات بالمنطقة، ما أدى لصدها وتكبيدها خسائر كبيرة.

وفي أبين، تعرضت دورية تابعة لقوات الحزام الأمني لهجوم إرهابي من قبل عناصر تنظيم القاعدة في وادي عومران، ما أدى لمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، وفقا لمصدر أمني، مشيرا إلى أن الهجوم الإرهابي الغادر، يأتي رد على تطهير الوادي الذي كان يشكل معقلا رئيسيا للعناصر الإرهابية.