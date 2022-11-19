الإمارات تشارك في مؤتمر نيودلهي لمكافحة الإرهاب

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، في المؤتمر الدولي «لا أموال للإرهاب»، الذي انعقد في العاصمة الهندية نيودلهي، بهدف حشد الجهود لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وترأس وفد الدولة المشارك في المؤتمر اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية.

وحضر افتتاح المؤتمر ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وأميت شاه، وزير الشؤون الداخلية، ووزير التعاون الهندي، وعدد كبير من مندوبي الدول، إلى جانب ممثلين لعدد من المنظمات المعنية بإنفاذ القانون والهيئات المتخصصة مثل: المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ووكالة الاتحاد الأوروبي (اليوروبول)، ومجموعة العمل المالي (فاتف)، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية كمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، وصندوق النقد الدولي.

وناقش المؤتمر سبل تعزيز العمل والتنسيق الدولي في ما يتعلق بالجوانب التقنية والقانونية والتنظيمية لمواجهة تمويل الإرهاب وسبل تجفيف منابعه.