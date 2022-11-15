رئيس الدولة يلتقي عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين والإندونيسيين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، في جزيرة بالي في إندونيسيا، عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال الإماراتيين والإندونيسيين المشاركين في قمة مجموعة الـ20 للأعمال (B20) التي استضافت اجتماعاتها إندونيسيا يومي 13 و14 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بحضور رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو. وتبادل سموه معهم الأحاديث الودية بشأن طبيعة العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وخصوصيتها بجانب الأرضية المشتركة التي يوفرها البلدان لقطاع الاقتصاد والبيئة المشجعة والجاذبة لإقامة الشراكات الاستثمارية.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.