أكثر من 16 ألف طفل يعانون من سوء تغذية في سورية

يعاني أكثر من 16 ألف طفل من سوء التغذية في شمال شرق سورية بارتفاع تجاوزت نسبته 150 في المئة خلال ستة أشهر فقط، وفق ما أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" الخميس.

وأفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سورية ارتفع من 6650 طفلاً بين أكتوبر ومارس 2022 إلى 16895 بين أبريل وسبتمبر 2022.

وقالت سارة علي،مسؤولة التغذية في المنظمة، في بيان "نتعامل كل يوم مع عدد أكبر من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مقارنة باليوم السابق ... ما يهدد حياة الأطفال"، مشيرة إلى أن العائلات تُعدد الفقر وعدم القدرة على شراء الغذاء كسببين رئيسيين خلف ازدياد حالات سوء التغذية.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، كما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي، في وقت تسجل البلاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم والأسعار.

كما تشهد سورية أزمة مياه حادة وموجة جفاف فاقمت الأوضاع سوءاً خلال السنوات الثلاث الماضية.