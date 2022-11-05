انطلاق أعمال مؤتمر المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ غدا

تنطلق غدا الأحد بمدينة شرم الشيخ أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27" وتستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.

وذكت اللجنة الإعلامية للمؤتمر في بيان لها أن المؤتمر يتضمن ثلاث فاعليات رئيسة تتمثل الأولى في افتتاح المؤتمر صباح غد والثانية افتتاح قمة الزعماء يوم الإثنين المقبل والثالثة تتمثل في افتتاح الشق رفيع المستوى من المؤتمر في الخامس عشر من نوفمبر الجاري.

وتعقد غدا جلسة إجرائية يتحدث فيها رئيس مؤتمر المناخ "كوب 26” ألوك شارما يتم بعدها إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر من رئيس "كوب 26" إلى رئيس ”كوب 27” على أن يعقبها إلقاء بيان من جانب وزير الخارجية المصري سامح شكرى بوصفه رئيسا لمؤتمر "كوب 27” .

ويتحدث خلال الجلسة الإجرائية أيضا سيمون ستيل السكرتير ألتنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ ، وهوسونج لي رئيس اللجنة الحكومية الدولية بشأن التغير المناخي.

ويتضمن الشق الرئاسي من القمة الذي يعقد يوم بعد غد السابع من نوفمبر عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى يلقى الزعماء المشاركون فيها كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.. على أن تعقد ثلاث موائد مستديرة أيضا للزعماء المشاركين في الثامن من نوفمبر.