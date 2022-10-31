روسيا تستكمل التعبئة الجزئية بعد أسابيع من الفوضى

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن روسيا استكملت التعبئة العسكرية الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر.

وقالت الوزارة "توقفت جميع الأنشطة المتعلقة بتجنيد قوات الاحتياط".

وأعلن بوتين أول تعبئة في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية يوم 21 سبتمبر، وكانت حلقة في سلسلة إجراءات تصعيدية رداً على مكاسب أوكرانيا في ميدان القتال.

وفي ذلك الوقت قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، إن نحو 300 ألف فرد إضافي سيُجندون وسيُدربون على الأعمال القتالية.

لكن التعبئة مضت بشكل فوضوي إذ وصلت إخطارات استدعاء كثيرة معلنة على نطاق واسع إلى غير أصحابها، كما فر مئات الآلاف من روسيا تجنبا لتجنيدهم.

واعترف بوتين علنا بحدوث أخطاء وشكل مجلس تنسيق جديدا لتعزيز المجهود الحربي وضمان التسليح والتجهيز المناسبين للشبان المتوجهين إلى الجبهة.

ولم يكشف الإعلان الصادر بشأن اكتمال التعبئة اليوم الاثنين، وهو اليوم رقم 250 من أيام الحرب، عن عدد المجندين النهائي.