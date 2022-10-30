أوكرانيا: توقف 218 سفينة بعد تعليق روسيا لاتفاق تصدير الحبوب

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الأحد إن 218 سفينة في المجمل «توقفت فعليا» بسبب قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب.

وأعلنت روسيا أمس السبت تعليق مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتصدير المنتجات الزراعية من الموانئ الأوكرانية، وذلك في أعقاب هجمات على أسطولها في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام أنه نظرا لعدم الحصول على تصاريح من مركز التنسيق المشترك للعبور من خلال الممر الآمن فإن «218 سفينة... توقفت في مواقعها الحالية».

وذكرت الوزارة أن 95 سفينة محملة كانت قد غادرت الموانئ الأوكرانية تنتظر حاليا التفتيش للإبحار باتجاه المستهلك النهائي، وأن 101 سفينة فارغة تنتظر التفتيش لدخول الموانئ الأوكرانية.

وأضافت أن 22 سفينة محملة بالسلع الزراعية تنتظر لمغادرة الموانئ الأوكرانية.