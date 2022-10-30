بايدن: الهجوم على زوج بيلوسي «دنيء» لا مكان له في أميركا

ندّد الرئيس الأميركي جو بايدن بالاعتداء «الدنيء» على زوج زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي.، قائلاً خلال جولة انتخابية في فيلادلفيا إنّه «لا مكان» للعنف السياسي في الولايات المتحدة. وكان متسلّل قد هاجم زوج بيلوسي بمطرقة بعد اقتحام منزل الزوجين في كاليفورنيا الجمعة، على ما أعلنت الشرطة.

وأضاف الرئيس الأميركي «هذا دنيء. لا مكان له في أميركا. هناك الكثير من العنف والعنف السياسي والكثير من الكراهية والكثير من النقد اللاذع».

وأشار بايدن إلى أنّ المهاجم صاح «أين نانسي؟»، على غرار ما فعل بعض المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 وفقاً لعدد من وسائل الإعلام المحلّية.

وخشية أن يؤدي ذلك إلى التأثير في المناخ السياسي، دعا بايدن المسؤولين إلى «معارضة» هذا العنف أياً يكن انتماؤهم.

من جهته، قال قائد شرطة سان فرانسيسكو وليام سكوت في مؤتمر صحافي إن الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأميركي في منزلهما لم يكن هجوماً عشوائياً.

وقال المتحدّث باسم رئيسة مجلس النوّاب الأميركي، درو هاميل، إنّ الرجل الذي هاجم زوج نانسي بيلوسي في منزل الزوجَين كان يبحث بالفعل عن الزعيمة الديمقراطيّة.

وأوضح هاميل في بيان أنّه «في وقت سابق صباح الجمعة، تعرّض بول بيلوسي لهجوم في منزله من جانب مهاجم استخدم القوّة وهدّده بالقتل مطالباً برؤية الرئيسة» نانسي بيلوسي (82 عاماً). وكانت بيلوسي في واشنطن في ذلك الوقت.

من جهتها، قالت المدعي العام لمنطقة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بروك جينكينز، إن اتصال زوج رئيسة مجلس النواب برقم خدمة الطوارئ 911 بينما كان المهاجم داخل منزله، ساعد موظف الخدمة على سرعة استجابة الشرطة للحادث، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

وتمكن بيلوسي من إبقاء الخط مفتوحاً أثناء الهجوم حتى يستطيع متلقي البلاغ سماع ما يدور في الخلفية، حسبما أفاد مصدر منفصل في أجهزة إنفاذ القانون.

وقالت الشرطة في وقت سابق إن رجال الشرطة دخلوا منزل الزوجين نحو الساعة 0227 صباحاً بالتوقيت المحلي ليجدوا بيلوسي (82 عاماً) يتصارع على مطرقة مع رجل آخر.

وتم تصوير الصراع بواسطة كاميرا مثبتة على جسد رجال الشرطة أثناء دخولهم عبر الباب للتدخل، حسبما قال مصدر مطلع للشبكة الإخبارية.

وقال قائد شرطة سان فرانسيسكو، وليام سكوت، في إفادة، إن المقتحم شق طريقه إلى منزل بيلوسي المكون من ثلاثة طوابق من الطوب الأحمر عبر باب خلفي. وأظهرت صور جوية زجاجاً محطماً في باحة المنزل الخلفية في حي باسيفيك هايتس الراقي بالمدينة.

ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب، خضع بيلوسي الزوج لعملية جراحية بسبب كسر في الجمجمة وإصابات خطيرة في ذراعه اليمنى ويديه.