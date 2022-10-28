في أول زيارة خارجية لها.. رئيسة الحكومة الإيطالية تشارك في قمة المناخ بمصر

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة، عزمها المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ المقرر عقدها الشهر المقبل في شرم الشيخ بمصر.

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء تصريحات صادرة عن مجلس الوزراء الإيطالي اليوم، جاء فيها:" سوف تتوجه ميلوني إلى شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر، حيث ستشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات في كوب 27 التي ترأسها مصر هذا العام، في أول رحلة خارجية لها منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في 21 أكتوبر الجاري".

وذكرت نوفا أنه من المقرر أن تشارك ميلوني، في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد دعا في 22 أكتوبر الجاري، ميلوني، في رسالة التهنئة التي قدمها لتوليها رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، لحضور قمة كوب27.

وقال السيسي، في رسالة موجهة إلى ميلوني: "إنني على ثقة من أن الجمهورية الإيطالية الصديقة يمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا وبناء خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. وأتطلع إلى العمل على تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية في إطار الشراكة المتينة التي توحد مصر وإيطاليا في جميع المجالات".

وردًا على رسالة الرئيس السيسي، أكدت ميلوني عزم إيطاليا على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر "في القضايا الحاسمة مثل أمن الطاقة والبيئة وحقوق الإنسان".

وغرّدت على حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "نحن نهتم باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ونحن عازمون على تعزيز تعاوننا الثنائي في القضايا الحاسمة مثل أمن الطاقة والبيئة وحقوق الإنسان". بحسب ما أوردته وكالة "نوفا".