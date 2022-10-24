آلاف المحتجين يتظاهرون في لندن للمطالبة بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي

قام آلاف المحتجين بمسيرة في وسط لندن للمطالبة بانضمام بريطانيا مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي، وشهدت المسيرة مشاركة الآلاف من الأشخاص من شتى أنحاء بريطانيا، وساروا من بارك لين إلى ميدان البرلمان. وشهدت حديقة ميدان البرلمان، تجمعاً حاشداً لأنصار العودة إلى الاتحاد الأوروبي وهم يلوحون بأعلام الاتحاد باللونين الأزرق والأصفر، وكُتب على بعض اللافتات «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينجح أبداً».

جاء ذلك في الوقت الذي حاول فيه بوريس جونسون جاهداً تأمين ما يكفي من الدعم ليصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، بعد أن تكتلت شخصيات بارزة في الجناح اليميني لحزب المحافظين خلف المرشح ريشي سوناك.

وأبدت شخصيات بارزة، أيدت جونسون في الماضي، دعمها لوزير المالية السابق سوناك قبيل تصويت لمشرعي حزب المحافظين، اليوم، وقال وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية ستيف بيكر، إنه سيصوت لمصلحة سوناك، لأن البلاد لا تستطيع تحمل العودة إلى المشاهد الدرامية التي شهدتها قبل إجبار جونسون على ترك منصبه.

وكان ريشي سوناك قد أعلن أنه سيرشح نفسه ليحل محل ليز تراس في منصب رئيس الوزراء، وقال: «نواجه أزمة اقتصادية عميقة، لهذا السبب أرشح نفسي لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء المقبل».