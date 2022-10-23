ملك البحرين يستقبل عبدالله بن زايد

استقبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المملكة للمشاركة في اجتماع الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين .

ونقل سموه لجلالته خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها التقدم والازدهار.

وحمل جلالته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

وأكد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزازه بالعلاقات التاريخية الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.

وأشاد جلالته بالنتائج الطيبة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وجهودها المثمرة على صعيد تعزيز مسارات التعاون والتكامل وفتح آفاق جديدة للتنسيق المتبادل في مختلف الجوانب بما يعود بالخير والازدهار على البلدين والشعبين الشقيقين.

وثمن المواقف المشرفة لدولة الإمارات إلى جانب مملكة البحرين وشعبها، مثنياً على دورها المحوري الفاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها الخيرة في الدفاع عن قضايا الأمة ودعم العمل العربي المشترك فضلاً عن إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، بعمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وحرص البلدين على تنمية وتطوير أطر التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما ويلبي تطلعاتهما إلى التنمية والازدهار.

وأعرب سموه عن سعادته بزيارة مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدا أن العلاقات الإماراتية البحرينية تاريخية متجذرة وهناك حرص من البلدين وقيادتهما على المضي قدما نحو تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالنهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها مملكة البحرين تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، معربا عن تمنياته للشعب البحريني الشقيق دوام التقدم والرخاء.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، قد وصل اليوم إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين.