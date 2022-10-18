رشاد العليمي: نسعى لاستمرار الهدنة وتوسيعها في اليمن

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، أنه سيعمل مع أعضاء المجلس والحكومة، بلا كلل من أجل تلبية كل احتياجات اليمنيين، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار، واستمرار الهدنة وتوسيعها.

وقال العليمي في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لدى عودته إلى العاصمة المؤقتة عدن: "الميليشيات الحوثية أحبطت آمال شعبنا في تحقيق تلك الاحتياجات، إلا أن المجلس الرئاسي والحكومة ومن خلفهم المجتمع الدولي والتحالف العربي، سيعملون على تحقيقها".

وكانت وكالة سبأ الرسمية نقلت عن العليمي لدى عودته إلى عدن، إشادته بدور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصهم المستمر على تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في انهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

ميدانياً، أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة، محاولات ميليشيات الحوثي في الاستلاء على جبل هان في جبهة الضباب غرب تعز، وكبدتها خسائر كبيرة، رغم استخدامها الطائرات المسيرة.

وفي لحج، واصلت الميليشيات الحوثية محاولة استحداث مواقع جديدة في محيط جبهة كرش شمال المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، ما دفع القوات الجنوبية والمشتركة للاشتباك معها ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.

من جهة أخرى، أفادت مصادر صيدلانية في صنعاء بأن ميليشيات الحوثية نفذت حملة لاعتقال عدد من العاملين في مجال الصيدلة لتغطية جريمتها بحق أطفال السرطان الذين تم اعطائهم جرعة فاسدة من قبل كوادر حوثية ما أدى إلى وفاة 22 طفلاً خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية تحاول التنصل عن مسؤوليتها رغم إقرارها بالجريمة التي طالت 50 طفلاً مصاباً بالسرطان في مستشفى الكويت بصنعاء منتصف سبتمبر الماضي، وأدت لوفاة 22 طفلاً، وتحاول الميليشيات تحميل أصحاب الصيدليات المسؤولية رغم أن هيئة الأدوية التابعة للحوثيين هي المسؤول الأول عن الجريمة.