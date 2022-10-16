وزير الخزانة البريطاني: لا يوجد شيء "خارج الطاولة"

قال وزير الخزانة البريطاني الجديد جيريمي هانت إنه لا يوجد شيء "خارج الطاولة"، وذلك عندما سُئل عما إذا كان سيتخلى عن المزيد من خطط رئيسة الوزراء ليز تراس لخفض الضرائب، مؤكدا أنه الآن الصوت الحكومي الرئيس في السياسة المالية للمملكة المتحدة.

ورفض هانت استبعاد تأجيل خطة رئيسة الوزراء لخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل لمدة عام، وهي خطوة من شأنها أن ترقى إلى كونها تراجعا آخر عن أساس رئيسي من "الميزانية المصغرة" لتراس، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.

ويمكن أن يوفر التأجيل 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار)، وفقا لتقرير نشرته صحيفة صنداي تايمز.

كانت تراس قد طلبت من هانت المعين حديثا، يوم الجمعة، الالتزام بالتدابير المتبقية في خطتها المالية. وبحلول يوم السبت، أوضح هانت أن تهدئة الأسواق هي أولويته. ورفض اليوم الأحد استبعاد التخلي عن سياسة أخرى من سياسات تراس الرئيسة.

وقال هانت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم: "أنا لا أستبعد أي شيء من الطاولة"، مضيفا: "هناك شيء واحد يمكننا القيام به وهذا ما سأفعله ، وهو أن أظهر للأسواق ، والعالم ، بل والأشخاص الذين يشاهدون في الداخل، أنه يمكننا حساب كل بنس من خططنا الضريبية والإنفاق بشكل صحيح".

وأشار جيريمى هانت أمس السبت إلى خطته لتعديل الاستراتيجية الاقتصادية لتراس بأكملها، في انتقاد استثنائي للتعهدات التي جاءت بها إلى المنصب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

واستغل هانت، الذي يعتبر الآن على نطاق واسع أقوى شخصية في الحكومة، سلسلة من المقابلات التلفزيونية بالأمس للإشارة إلى أن الخطة الاقتصادية الفورية لتراس باتت الآن بلا حياة ، فيما أشار إلى أن زيادة الضرائب قد تشكل جزءا من الإجراءات المالية المؤلمة التي تم اتخاذها لاستعادة الثقة في السوق في المملكة المتحدة.