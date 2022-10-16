باكستان تستدعي السفير الأميركي احتجاجاً على تصريحات بايدن

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، أمس، أنه استدعى السفير الأميركي في البلاد، بعد أن شكك رئيس الولايات المتحدة جو بايدن في سلامة برنامج باكستان النووي.

وقال بايدن في خطاب، يوم الخميس الماضي، إن باكستان «ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم، لأنها تمتلك أسلحة نووية تنقصها معايير السلامة».

وقال الوزير الباكستاني إنه فوجئ بتعليقات بايدن، مضيفاً: «في ما يتعلق بمسألة سلامة وأمن الأصول النووية الباكستانية، فإننا نفي تماماً بجميع المعايير الدولية، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأوضح الوزير أنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأميركي سيؤثر سلباً في العلاقات مع الولايات المتحدة، لافتاً إلى أنه بإمكان المسؤولين معالجة أي مخاوف محددة لدى واشنطن بشأن البرنامج النووي. وأشار إلى أنه لم يأتِ أحد على ذكر مخاوف إزاء البرنامج النووي الباكستاني خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.