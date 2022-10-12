أزمة ديون خطرة تجتاح 54 دولة نامية

انضم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس، إلى مجموعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية، التي حذرت من أن أزمة ديون خطرة تتمكن الآن من أفقر مناطق العالم.

قدر البرنامج في تقرير جديد أن 54 دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون، لتجنب زيادة الفقر المدقع، ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ. جاء في التقرير، الذي نُشر أمس «أزمة ديون خطرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات».

يأتي هذا التحذير فيما يعقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع، وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في دول من سريلانكا وباكستان إلى تشاد وإثيوبيا وزامبيا.