بوتين: الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون شديداً

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأن الرد الروسي على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون "شديدا"، بعدما نفّذت القوات الروسية ضربات صاروخية على أنحاء متفرقة من أوكرانيا.

وقال بوتين في مستهل اجتماع متلفز مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "لم يكن من الممكن ترك الهجمات الأوكرانية تمر من دون رد. إذا تواصلت، فسيكون الرد الروسي شديدا ومتناسبا مع مستوى التهديد".

وأضاف: "لا يجب أن يكون هناك شكّ في ذلك".

وجاءت الضربات الروسية بعد التدمير الجزئي لجسر يربط القرم التي ضمتها روسيا في 2014 بالأراضي الروسية.

ورداً على التدمير الجزئي للجسر، قال بوتين: "هذا الصباح، وبناء على نصيحة وزارة الدفاع وخطة هيئة الأركان العامة، نُفّذت ضربة كبيرة باستخدام أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى.. على منشآت الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "الهدف من الضربات تحقق. وتم ضرب جميع الأهداف"، بعدما أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت أكثر من 80 صاروخا صباح الاثنين.

واتهم بوتين أيضاً أوكرانيا بشنّ ثلاث ضربات على محطة كورسك للطاقة النووية في روسيا، على بعد نحو 85 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وبمحاولة ضرب خط أنابيب غاز "ترك ستريم" الذي يمتد من روسيا إلى تركيا تحت البحر الأسود.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لضربات روسية عدة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وهي الأولى منذ أواخر يونيو الماضي.