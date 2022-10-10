كوريا الشمالية تطلق صاروخين يصلان إلى ارتفاع 100 كيلومتر

أعلنت السلطات في دول مجاورة لكوريا الشمالية، أن بيونع يانغ أطلقت صاروخين بالستيين جديدين، وصلا إلى ارتفاع 100 كيلومتر، في ساعة مبكرة من صباح أمس، في سابع إطلاق من نوعه تجريه كوريا الشمالية في غضون أيام.

وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية، إن تصاعد وتيرة عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية، قد يشير إلى أنها أقرب من أي وقت مضى لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017، إذ تم رصد استعدادات تجري في موقع الاختبار منذ أشهر.

وقال وزير الدولة الياباني للدفاع، توشيرو إينو، للصحافيين، إن الصاروخين وصلا إلى ارتفاع 100 كيلومتر، وقطعا مسافة 350 كيلومتراً.

وذكر أن الصاروخين وقعا خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان، مشيراً إلى أن السلطات تعمل على تحديد نوع الصاروخين، بما يشمل احتمالية أنهما صاروخان بالستيان أطلقا من غواصة أو اثنتين.

وقال الجيش الأميركي إنه يتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء، في أعقاب عملية الإطلاق التي قال إنها تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية.

وقالت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، ومقرها هاواي، في بيان إن التزامات الولايات المتحدة الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان تظل وطيدة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها، إن المبعوثين النوويين للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أجروا مكالمة هاتفية، واتفقوا على أن إطلاق كوريا الشمالية الصواريخ البالستية يهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي، كما يمثل خطراً على الطيران المدني.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت، أول من أمس، أن تجاربها الصاروخية هي إجراءات للدفاع عن النفس ضد التهديدات العسكرية الأميركية، وذلك بعد يوم من إجراء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات بحرية مشتركة.