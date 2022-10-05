المبعوث الأميركي إلى اليمن: مطالب الحوثين بشأن الهدنة مبالغ فيها ومستحيلة

دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، إلى إبداء مزيد من المرونة بشأن اتفاق هدنة موسع اقترحته الأمم المتحدة للبناء على اتفاق سابق انقضى يوم الأحد، بعد أن وصف مطالبهم بـ "المبالغ فيها" و"المستحيلة".

وقال ليندركينغ في إفادة صحافية إن الحوثيين الذين يسيطرون على شمال اليمن "طرحوا مطالب مبالغا فيها ومستحيلة" بشأن آلية مقترحة لدفع رواتب القطاع العام، لكنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أبدت الجماعة المزيد من المرونة.

وقال ليندركينغ إن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة والدبلوماسية الأميركية "تتواصل بلا توقف".

وأضاف أن العناصر الرئيسية للهدنة الأولية مازالت صامدة مثل الانخفاض النسبي في أعمال العنف وشحنات الوقود إلى ميناء الحديدة واستمرار الرحلات الجوية التجارية من العاصمة صنعاء، ويسيطر الحوثيون على كلا المدينتين.

وقال ليندركينغ "أنا واثق من أن بوسعنا بلوغ هذا إذا تخلى الحوثيون عن المطالب الكبيرة للغاية التي تقدموا بها".

وانتقد أيضا تصريحات الحوثيين في الآونة الأخيرة التي تهدد شركات الشحن والنفط التجارية، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل مساعدة شركائها العرب في الخليج للدفاع عن أنفسهم.

من جانبه، دعا المبعوث الأممي الخاصّ لليمن هانس غروندبيرغ، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل السماح للمناقشات الجارية بأن تؤتي ثمارها وتخرجَ اليمن من دوامة العنف، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وحثّ غروندبيرغ، جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في هذه الفترة الزمنية الحسّاسة بشكل خاصّ، مشيراً إلى أن أيّ حادث صغير حاليا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

كذلك دعا الجميع للسماح للمناقشات الجارية بأن تؤتي ثمارها، والحرص على اتّخاذ الخطوات اللازمة لإخراج اليمن من دوامة العنف التي يعيشها منذ سبع سنوات.

في موازاة ذلك، أشار المبعوث الأممي الخاصّ لليمن إلى أنّ المسألة المتعلّقة بمدفوعات الرواتب معقّدة ولا يمكن حلّها بسهولة.

وقال إن القضية المطروحة على طاولة المفاوضات تتطلّب حلّاً طويل الأمد ولا يمكن لأحد أن يتوقّع حصول تسوية سريعة وسهلة لها.

على صلة، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، أن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، عقد مؤتمرا "بالفيديو" مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبيرغ، وذلك ضمن المشاورات من أجل التسوية السلمية للوضع في اليمن.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إعادة وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة في اليمن.

وفي وقت سابق أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن بياناً ينتقد المطالب المتشددة لجماعة الحوثي التي لم تسهّل تمديد الهدنة الأممية التي انتهى سريانها الأحد الماضي.

وعبر البيان الأوروبي عن القلق العميق مما اعتبرها "تهديداتٍ غيرَ مقبولة" من الحوثيين بمهاجمة الشركات النفطية والشحن التجاري في البلدان المجاورة.