اليمن.. توقعات بإعلان تمديد الهدنة.. والميليشيات تصعد خروقاتها

توقعت مصادر يمنية متعددة، أن يتم الإعلان عن تمديد الهدنة الأممية للمرة الثالثة خلال الساعات القليلة القادمة، مشيرة إلى أن جميع الأطراف أبدت موافقتها الضمنية والمشروطة لعملية التمديد التي تحظى بدعم وتأييد من المجتمع الدولي والإقليمي.

وأشارت المصادر، إلى أن الجهود العمانية ستقود إلى دفع ميليشيات الحوثي للموافقة على تمديد الهدنة وفقا للشروط والمطروحة من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرندبيرغ، فيما أبدت الحكومة اليمنية موافقتها على تمديد الهدنة وفقا للشروط السابقة.

وأوضحت المصادر، بأنه تم التوافق على توسيع الرحلات الجوية إلى مطار صنعاء، وصرف مرتبات الموظفين، والبحث في آلية جديدة لفتح طرق تعز ومحافظات يمنية أخرى، مع الاستمرار في اجراء مشاورات بشأن تفعيل اللجان المراقبة العسكرية في جبهات القاتل من اجل أيفاق جميع الخروقات.

وكانت مصادر حكومية، أشارت إلى أنه ليس لديهم أي اعتراض على تنفيذ بند صرف المرتبات وفقا لاتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة نفسها، مشيرة إلى أن "الهدنة مصلحة للشعب اليمني وللسلام، وتحتاج إلى تحمل الجميع للمسؤولية وعدم التنصل عما يتم الاتفاق عليه".

وتنتهي فترة تمديد الهدنة الحالية غدا الأحد الثاني من أكتوبر، الأمر الذي دفع الدبلوماسية الأميركية والأوروبية والخليجية، لتكثيف الجهود لمساندة مساعي المبعوث الأممي والوساطة العمانية للحصول على تمديد وتوسيع جديد للهدنة في اليمن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حث في بيان له طرفي الصراع في اليمن، العمل على تجديد الهدنة التي تنتهي غدا الأحد وتوسيعها بموجب اقتراح للمبعوث الخاص هانس غروندبيرج، قائلا :""أحث الطرفين بشدة على اغتنام هذه الفرصة، هذه هي اللحظة المناسبة للبناء على المكاسب التي تحققت والشروع في طريق استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية لإنهاء الصراع".

ميدانيا، صعدت ميليشيات الحوثي من خروقها للهدنة في جبهات القتال خلال الساعات القليلة الماضية، وشنت هجمات ونفذت محاولات تسلل تجاه مواقع الجيش والمقاومة في جبهات مقبنة غرب تعز، حيث تم رصد 13 خرقا للهدنة في تعز وحدها وفقا للإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي.

وفي لحج، شنت الميليشيات قصفا بالمسيرات والمدفعية الثقيلة على مواقع القوات الجنوبية في الحد يافع على تخوم محافظة البيضاء، ما أدى لمقتل وإصابة 4 جنود.

وفي مأرب، قتل جنديين اثنين في هجوم للميليشيات استخدمت فيه المسيرات المفخخة، وطال الجبهة الجنوبية للمحافظة، وفقا لمصادر ميدانية، مشيرة إلى قصف الحوثيين مواقع الجيش والمقاومة في البلق الشرقي جنوب مأرب ما أدى لمقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي شبوة، قتل جندي وأصيب 3 آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر إرهابية في طريق عربة قتالية تابعة لقوات العمالقة في مدخل مدينة عتق عاصمة المحافظة.

وفيما قتلت ألغام ومتفجرات الميليشيات الحوثية التي خلفتها في جبهات القتال مدني في قرية مساورة بمديرية مجزر بمأرب، وإصابة امرأة في كتاف صعدة، أقدم مسلح حوثي في ذمار على قتل ثلاثة أشخاص وإصابة أثنين من بيت الكثيري في مديرية الحداء، دون معرفة الأسباب.