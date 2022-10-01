كوريا الشمالية تطلق رابع صاروخ في أسبوع وسول تستعرض قوتها العسكرية

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم السبت، قبل ساعات من تنظيم كوريا الجنوبية عرضا عسكريا كبيرا، عرضت فيه الطائرات الشبح وصواريخها الخاصة.

وتأتي عملية الإطلاق، وهي الرابعة في غضون أسبوع، وسط موجة من الاستعراض من دول المنطقة لقواها العسكرية منها تدريبات مشتركة للتصدي للغواصات أمس الجمعة أجرتها القوات البحرية الكورية الجنوبية والأميركية واليابانية.

كما أنها تأتي بعد زيارة قامت بها نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس إلى المنطقة الأسبوع الماضي اجتمعت خلالها مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في سول يوم الخميس.

وتخوض الكوريتان سباق تسلح إقليميا شهد زيادة كبيرة في الأسلحة والإنفاق العسكري.

وخلال الاحتفال بعيد القوات المسلحة الرابع والسبعين في كوريا الجنوبية، أدان الرئيس يون ما وصفه بالاستفزازات العسكرية التي قامت بها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة وتعهد بتعزيز التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة.

وقال يون في كلمة بثها التلفزيون إن «الحكومة ستعزز التدريبات المشتركة بين كوريا والولايات المتحدة، وسترد بقوة على الاستفزازات والتهديدات الكورية الشمالية من خلال إظهار ’التحالف في العمل’».

وتابع يون والمسؤولون العسكريون عرضا كبيرا للأسلحة المتقدمة، بما في ذلك قاذفات صواريخ متعددة وصواريخ باليستية ودبابات قتالية وطائرات مسيرة وطائرات مقاتلة من طراز إف-35، بالإضافة إلى أنظمة أخرى.

وعرض الجيش الأميركي طائرات مقاتلة وأخرى هجومية. وأظهرت صور للحدث يون وهو يلقي التحية من المقعد الخلفي لسيارة مكشوفة بينما كان يسير بين صفوف الدبابات والأسلحة الأخرى.

وقال إن الأسلحة التقليدية لبلاده أساسية لردع كوريا الشمالية، وتسعى سول أيضا إلى زيادة مبيعات الأسلحة الرئيسة في جميع أنحاء العالم.