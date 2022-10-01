الكشف عن صورة الملك تشارلز على العملة البريطانية

كشفت دار سك العملة الملكية البريطانية، اليوم الجمعة، عن الشكل الرسمي الذي سيظهر به الملك تشارلز الثالث على العملات المعدنية البريطانية بعد توليه العرش.

وتولى إعداد صورة الملك على العملة النحات البريطاني مارتن جينينغز الذي استحصل على موافقة الملك الجديد شخصياً عليها.

وستكون النقود المعدنية الأولى التي تحمل صورة الملك، عملة معدنية خاصة بقيمة 5 جنيهات إسترلينية وعملة معدنية من فئة 50 بنساً، لإحياء ذكرى الملكة إليزابيث الثانية.

وتُظهر العملات الجديدة صورة تشارلز وهو ينظر لجهة اليسار، في الاتجاه المعاكس لصور والدته الراحلة على العملات القديمة.كما نُقشت على العملة كتابة باللاتينية عليها عبارة «الملك تشارلز الثالث، بحمد الله، المدافع عن الإيمان».

وقالت دار سك العملة الملكية في بيان إن صورة تشارلز ستبدأ في الظهور على العملات المعدنية المتداولة وعلى القطع التذكارية في الأشهر المقبلة.

وستظهر صورتان جديدتان لإليزابيث الثانية على ظهر العملة التذكارية من فئة خمسة جنيهات.

وتتولى دار سك العملة الملكية تجسيد الملوك على العملات منذ أكثر من 1100 عام، أي منذ عهد ألفريد العظيم.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من سبتمبر بعد فترة قياسية على العرش استمرت 70 عاماً.

وقال مدير متحف دار سك العملة الملكية كيفن كلانسي إن الملكة الراحلة ظهرت على عملات أكثر من أي ملك بريطاني آخر.

ويوجد حالياً نحو 27 مليار قطعة نقدية متداولة في المملكة المتحدة تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية.

وأضافت دار سك النقود الملكية «سيتم استبدالها بمرور الوقت عندما تتلف أو تتقادم ولتلبية الطلب على العملات الإضافية».

