20 قتيلا على الأقل في اعتداء استهدف طالبات وأقلية الهزارة في كابول

قتل 20 شخصًا على الأقلّ في كابول الجمعة في هجوم انتحاري استهدف مركزًا تعليميًا مكتظًا بالطلبة في حي تعيش فيه أقلية الهزارة وكان معظم ضحاياه من الفتيات.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران إن "الطلاب كانوا يستعدون لامتحان حين فجر انتحاري نفسه في هذا المركز التعليمي". وأضاف "قتل 20 شخصاً للأسف وأصيب 27 آخرون بجروح".

ولفتت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إلى أن، "بحسب المعلومات التي تملكها، قُتل 24 شخصًا على الأقلّ وأُصيب 36 آخرون بجروح".

وأكد طالب في المكان لوكالة "فرانس برس" إن "غالبية الضحايا من الفتيات" بدون تحديد ما إذا كن بين القتلى أو الجرحى.

وأضاف أنه كان هناك حوالي 600 شخص في الصف في هذا المركز التأهيلي الذي يقوم بإعداد طلاب تتجاوز أعمارهم 18 عاما، لامتحانات الدخول إلى الجامعات. وكان هناك صبية وفتيات في غرفة واحدة لكن في جانبين مختلفين من القاعة.

وأشارت المنظمة غير الحكومية "ايمرجنسي" التي استقبلت 22 من الضحايا بينهم 20 امرأة في مستشفاها، إلى أن أعمارهم تراوح بين 18 و25 عاما.

وقال الطالب علي عرفاني "قلة من الشبان أصيبوا لأنهم كانوا في الجزء الخلفي من الصفّ ودخل الانتحاري من الباب الأمامي حيث كانت الفتيات جالسات". وأضاف هذا الناجي أنه سمع إطلاق نار في البداية، موضحاً أن الانتحاري قتل حارسين بالرصاص قبل دخول الصف.