أوروبا تعزز الإجراءات الأمنية عقب تخريب «نورد ستريم».. وأميركا تدعو إلى الحذر

بدأت الحكومات والشركات الأوروبية تحركات لتعزيز إجراءات الأمن حول أصول الطاقة الخاصة بها في أعقاب الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب «نورد ستريم 1 و2»، فيما جرى نشر البحرية الألمانية للتحقيق في عملية تخريب محتملة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم إن الدول الأوروبية، وكذلك ناقلات الغاز الطبيعي المسال المتجهة للمنطقة، يجب أن تكون في غاية الحذر عقب «التخريب الواضح».

وقال وزير الدفاع الدنماركي مورتن بودسكوف إن الوضع في بحر البلطيق بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يزال «متوترا».

ويتوقع بودسكوف أن تواصل القوات الروسية في المنطقة «استعراض القوة العسكرية».

وتزامنت الانفجارات التي وصفها زعماء أوروبا بأنها تخريبية، مع افتتاح خط أنابيب جديد يحمل الغاز من النرويج إلى بولندا.

وقفزت أسعار الغاز على خلفية مخاوف تتعلق بالإمدادات بعدما حذرت شركة غازبروم الروسية في وقت متأخر أمس الثلاثاء، من أن التدفقات عبر أوكرانيا تواجه خطرا.