عبدالله بن زايد يجدد دعم الإمارات لجهود الحل السلمي للنزاع في أوكرانيا

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في نيويورك عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلاً على حدة، والتقى سموه وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في المجالات كافة، وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا، وفي هذا الصدد جدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تأكيده استعداد دولة الإمارات التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع كافة.

كما بحث سموه مع وزير الخارجية الروسي الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها ملف أسواق الطاقة والغذاء وأهمية استقرارها للاقتصاد العالمي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، مشيراً إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين أثمرت العديد من الإنجازات الداعمة لرؤيتهما لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء شعبيهما.

وفي سياق متصل، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، ووزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا ستانلي كاكوبو، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في كوسوفو دونيكا غرفالا، ووزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زرداري.

وتركزت مباحثات سموه مع الوزراء على عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي بالإضافة إلى جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي، كما جرى بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية ومجالات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وهذه الدول في قطاعات عدة ومنها الاستدامة والطاقة المتجددة والاستثمارية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمن الغذائي وغيرها من المجالات.

وتناولت اللقاءات عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية، كما اطلع الوزراء على جهود دولة الإمارات في ملف التغير المناخي واستعداداتها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28 العام المقبل.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، رئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين رالف جونسالفيس، وبحث الجانبان خلال اللقاء مسارات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وسانت فنسنت وغرينادين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما استعرضا القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة الـ77 من الجمعية العامة ومنها التغير المناخي والجهود العالمية لمكافحته وأهمية نشر حلول الطاقة المتجددة، وناقش اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وسانت فنسنت وغرينادين والحرص على تعزيزها على مختلف المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبه، أكد رالف جونسالفيس عمق علاقات التعاون المشترك بين البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الدكتورة سيما بحوث، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ناقش الجانبان أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وأهمية الدور المجتمعي في هذا الصدد.

واستعرض الجانبان جهود دولة الإمارات في مجالات تمكين المرأة، والتعاون المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات، بما يشمل مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي، كما بحثا دور المرأة في منع النزاعات وحلها وبناء السلام وذلك في إطار «مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن» التي يتم تنفيذها بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

عبدالله بن زايد يلتقي لافروف ويؤكد متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا.