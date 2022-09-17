اليمن.. صد هجوم للميليشيات بين محافظتي البيضاء وشبوة

تمكنت قوات العمالقة الجنوبية في اليمن من صد هجمات لميليشيات الحوثي في "عقبة القنذع"، بين محافظتي البيضاء وشبوة، خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت مصادر ميدانية، السيطرة على الوضع في العقبة من قبل قوات العمالقة المتمركزة في مديرية بيحان بشبوة، والتي كبدت الميليشيات خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن الميليشيات تحاول تخفيف الضغط على العناصر الإرهابية التي تتلقى ضربات موجعة على يد القوات الجنوبية والحزام الأمني في أبين وشبوة، وذلك في إطار التخادم بين الجانبين.

وكانت العناصر الإرهابية في أبين فرت باتجاه البيضاء على وقع العملية التي تشنها القوات اليمنية لتطهير أبين وشبوة من العناصر الإرهابية المتحالفة مع "الحوثيين والإخوان"، الأمر الذي جعلها تشن هجمات متفرقة على "القنذع" والطريق المؤدي إلى مديرية مرخة العليا في شبوة.

وفي أبين، أكدت مصادر عسكرية استمرار عملية تطهير المحافظة من الإرهابيين، وأنها لن تتوقف مهما حاولت تلك العناصر وضع عراقيل أمام القوات.

وفي مأرب، ذكرت مصادر ميدانية، أن الميليشيات شنت فجر اليوم هجمات واسعة على مواقع الجيش اليمني والمقاومة في جنوب وغرب المحافظة.

وفي تعز، أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني والمقاومة، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه الجبهة الغربية للمحافظة.

وعقدت الحكومة اليمنية اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، ضم الأمم المتحدة وهولندا، لمناقشة وضع خزان صافر النفطي، والجهود المبذولة للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لتفريغ الخزان وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية.

وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن الاجتماع تناول الخطوات العملية لحل المشكلة الخاصة بالخزان، والتنسيق المشترك لحشد الجهود الدولية لتغطية الفجوة التمويلية للخطة الأممية لصيانة وتفريغ الخزان.