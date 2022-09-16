حريق ضخم يلتهم مقر أكبر شركة اتصالات في الصين

شب حريق كبير في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا في وسط الصين، الجمعة، ولم يخلف ضحايا وفق حصيلة أولية لجهاز الإطفاء.

طال الحريق الذي تم إخماده مقر شركة الهاتف "تشاينا تليكوم" في تشانغشا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة .

وأظهرت صور بثتها محطة "سي سي تي في" العامة ألسنة لهب ضخمة وقوية تجتاح جانبا كاملا من المبنى المكون من 42 طابقا ويرتفع 218 مترا.

وقال جهاز الإطفاء في المقاطعة على شبكة ويبو الاجتماعية إنه "وفقًا لتحقيق أولي" بدأ الحريق "في جدار خارجي للمبنى".

وأضاف أنه "تم إخماد الحريق ولم يتم العثور على ضحايا"، موضحا أنه تلقى أول مكالمة استغاثة في الساعة 15:48 (07:48 ت غ).

من جهتها أكدت تشاينا تليكوم في رسالة على موقع ويبو عدم سقوط ضحايا في الوقت الحالي، وقالت إنه "تم إخماد الحريق قرابة الساعة 16:30" و"الاتصالات (الهاتفية) لم تنقطع".

وتم إنجاز بناء ناطحة السحاب في عام 2000، وفق "سي سي تي في".