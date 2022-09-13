روسيا: الحرب على أوكرانيا مستمرة حتى تحقق أهدافها ولا احتمال للتفاوض

قالت روسيا إن حربها في أوكرانيا مستمرة، ولا يوجد أي احتمال للتفاوض مع كييف، فيما أكدت أوكرانيا أنها استعادت 500 كيلومتر مربع في جنوب البلاد.

ووفقاً لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن «العملية العسكرية الخاصة ستستمر.. وستستمر حتى تحقيق كل الأهداف التي تم تحديدها في البداية».

ورداً على سؤال بشأن احتمالات محادثات سلام مع كييف، رأى بيسكوف إنه «لا يوجد أي احتمال للتفاوض».

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير عن كل الأمور الجارية في العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك إعادة تجميع القوات الروسية.

وقال: «بالطبع كل شيء يحدث، أي أمر يقوم به الجيش خلال العملية الخاصة يتم إبلاغه إلى القائد العام».

وتشمل أهداف موسكو في الحرب السيطرة بشكل كامل على إقليمي لوهانسك ودونباس في شرق أوكرانيا.

غير أن الجيش الروسي تعرض لهجمات مضادة أوكرانية، وتم سحب قواته بشكل كبير من منطقة خاركيف في الشرق.

ولم يدلُ المتحدث باسم الكرملين بتصريحات عما نُشر بعزل قائد المنطقة العسكرية الغربية. وقال بيسكوف إن «ذلك (الأمر) يجب إحالته إلى وزارة الدفاع».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت السبت الماضي سحب قواتها من بلدات استراتيجية في جنوب منطقة خاركيف. وبررت ذلك بالقول إنه يجب تعزيز وحداتها في منطقة دونيتسك.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، أمس، في تصريحات نقلتها وكالة «تاس»، إن «نظام كييف تكبد أكثر من 300 جندي أوكراني قتيل وما يصل إلى 1000 جندي مصاب».

وأضاف أنه إضافة إلى ذلك، قصفت القوات الجوية الروسية وحدات اللواء الآلي رقم 63 ولواء الهجوم الجوي رقم 46 بالقرب من كوسترومكا وبيلوجوركا بإقليم خيرسون بجنوب البلاد. كما تم تدمير مستودع للقوات الأوكرانية يضم 45 ألف طن من الذخيرة في منطقة نيكولايف.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين، خلال اجتماع بشأن قضايا اقتصادية، إن روسيا تتغلب بثقة على الضغط الخارجي «والعدوان المالي والتكنولوجي» من جانب بعض الدول.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بوتين القول إن التغيرات الشهرية للمؤشرات الرئيسة تظهر أن الاقتصاد يستقر بصورة تدريجية ويدخل مسار النمو.

وأضاف أن الشركات تعود إلى وتيرة العمل الطبيعية.

وأوضح أن انخفاض التضخم سيستمر.

وأشار بوتين إلى أن معدل البطالة سجل انخفاضات تاريخية، ولكن الأشخاص المعرضين لخطر البطالة في تزايد.

وقال بوتين إن الأولوية هي الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

في المقابل، أكد الجيش الأوكراني، أمس، أنه استعاد خلال هجومه المضاد المتواصل منذ أسبوعين، 500 كيلومتر مربع من القوات الروسية في منطقة خيرسون في جنوب البلاد، في أول تقييم رسمي بالأرقام للمكاسب الأوكرانية.

وأوضحت الناطقة باسم الجيش في جنوب أوكرانيا ناتاليا غومينوك «إنجازاتنا في الأسبوعين الأخيرين مقنعة. حررنا 500 كيلومتر مربع» لا سيما بلدات فيسوكوبيليا وبيلوغيركا وسوخي وستافوك وميروليوبيفكا.

في سياق آخر، دخل تعليق الاتحاد الأوروبي لاتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات دخول الروس حيز التنفيذ، أمس، حيث فقد المواطنون الروس إمكانية الحصول على تأشيرات بموجب اتفاقية تسمح لهم بسهولة الوصول نسبياً إلى منطقة شنغن الأوروبية.

وتبنّى المجلس الأوروبي مقترحاً لتعليق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات الدخول مع روسيا الأسبوع الماضي. وستقلص هذه الخطوة بشكل كبير عدد التأشيرات الجديدة التي ستصدر للروس من أجل دخول منطقة شنغن، والتي تتضمن 22 دولة بالاتحاد الأوروبي وأربع دول أوروبية.