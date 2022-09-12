وكالة الأدوية الأوروبية تؤيد جرعة تنشيطية من "فايزر" تستهدف سلالتين من أوميكرون

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الاثنين بجرعة تنشيطية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مخصصة لمكافحة سلالتي أوميكرون الفرعيتين بي.إيه.4 وبي.إيه.5 وذلك بعد مرور أيام على الموافقة على جرعتين تنشيطيتين مخصصتين لمكافحة السلالة الأقدم بي.إيه.1.

وتتصل أحدث موافقة بما يُسمى اللقاح ثنائي التكافؤ الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك والذي يستهدف السلالتين الفرعيتين بي.إيه.4 وبي.إيه.5 وكذلك سلالة أوميكرون من فيروس كورونا الذي ظهر أصلا في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتشمل توصية وكالة الأدوية الأوروبية التصريح بتطعيم من تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر والذين تلقوا على الأقل التطعيم الأساسي ضد كوفيد-19. ويخضع الإقرار النهائي للجرعة لموافقة المفوضية الأوروبية والتي من المتوقع أن تأتي قريبا.

وقالت فايزر في بيان اليوم الاثنين إنه إذا تم السماح بالجرعة التنشيطية بي.إيه.5/4 فإنها ستكون متاحة في غضون أيام لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أقرت وكالة الأدوية الأوروبية لقاحين محدثين أنتجتهما فايزر/بيونتيك وموديرنا لمكافحة بي.إيه.1.