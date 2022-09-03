شويغو: أوكرانيا ترتكب «إرهاباً نووياً» في زابوريجيا

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس، إن قصف أوكرانيا محطة زابوريجيا للطاقة النووية، يثير خطر وقوع كارثة نووية في أوروبا.

واتهم شويغو كييف بارتكاب «إرهاب نووي»، ورفض تأكيداتها هي والغرب، أن بلاده نشرت أسلحة ثقيلة في المحطة النووية الأكبر في أوروبا، والواقعة في جنوب أوكرانيا. وتسيطر روسيا على المحطة منذ مارس. وقال شويغو في تصريحات نشرتها وزارة الدفاع «ليس لدينا أسلحة ثقيلة في منطقة محطة الطاقة النووية أو المناطق المحيطة بها. آمل أن تقتنع بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك». ووصلت بعثة من الوكالة إلى المحطة الخميس، لتفقد العمليات، وتقييم أي أضرار. وشدد شويغو على إصرار موسكو على أن كييف تتحمل مسؤولية أي تصعيد في الموقع، وسط مخاوف من وقوع كارثة نووية على غرار كارثة تشرنوبيل. وقال إن كييف «تتسبب في تهديد حقيقي بوقوع كارثة نووية»، وتستخدم أسلحة حصلت عليها من الغرب لمهاجمة المحطة.