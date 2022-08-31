فايزر وموديرنا.."الأدوية الأميركية" تسمح باستخدام نسخ اللقاح الجديدة ضد أوميكرون

وافقت وكالة الأدوية الأميركية "FDA" على الاستخدام الطارئ للنسخة الجديدة من لقاحات كوفيد-19 من شركتي فايزر وموديرنا ضد المتحورة أوميكرون للبدء سريعا بحملة تلقيح جديدة.

وقالت وكالة الأدوية الأميركية "FDA" في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) إنه يسمح باستخدام اللقاحين المحدثين للحصول على جرعة معززة اعتباراً من سن 12 عاما للقاح فايزر وسن 18 عاما لموديرنا.

ويستهدف هذا الجيل الجديد من اللقاح المضاد لكوفيد المتحورة الأصلية للوباء والمتحورتين BA.4 وBA.5 من اوميكرون.

وأضافت الوكالة الأميركية أن هذه اللقاحات يجب أن توفر حماية متزايدة من المتحورة اوميكرون المنتشرة حاليا.

وعلى اللقاحات أن تنال توصية مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ومن المقرر أن تجتمع لجنة خبراء مستقلين بطلب من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لمناقشة الموضوع غدا الخميس.