رئيس الوزراء العراقي يدعو لفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث المنطقة الخضراء

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاثنين، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.

وشدد الكاظمي في بيان صحافي على "منع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني أو عسكري أو مسلح منعاً باتاً، والتزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".

وأكد الكاظمي "أن القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية، وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات الأمنية وقرار حظر التجوال".

وقتل 12 شخصاً - بحسب مصادر طبية - في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، وأصيب العشرات بجروح، وسط حالة من الفوضى عقب اقتحام أنصار مقتدى الصدر القصر الحكومي احتجاجاً على إعلانه اعتزال العمل السياسي، وقيام السلطات العراقية إثر ذلك بفرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق، وتحدث شهود لوكالة فرانس برس عن تبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في "الإطار التنسيقي".