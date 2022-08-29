الجيش الروسي يعلن إحباط هجمات في جنوب أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي، اليوم الإثنين، أنه صد محاولات هجوم أوكرانية في منطقتي خيرسون وميكولاييف في جنوب أوكرانيا، مؤكدا أنه كبّد قوات كييف خسائر جسيمة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم إحباط هذه المحاولة الجديدة لعمليات هجومية".

وكانت القوات الأوكرانية أعلنت في وقت سابق اليوم، اقتحام الخطوط الأمامية الروسية في منطقة خيرسون بهدف إبعاد القوات الروسية للجانب الآخر من نهر دنيبر واستعادة السيطرة على المدينة.