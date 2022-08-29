القوات الروسية تستهدف مصنعاً لإصلاح الطائرات في منطقة زابوريجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية استهدفت ورشاً في مصنع تابع لشركة «موتور سيتش»، حيث يتم إصلاح طائرات الهليكوبتر بمنطقة زابوريجيا في أوكرانيا، وأضافت الوزارة أن القوات الروسية دمرت منشآت تخزين الوقود في منطقة دنيبرو الأوكرانية التي كانت تزوّد الجيش الأوكراني بالوقود في منطقة دونباس.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، إنه لم يتضح بعد كيف ستحقق روسيا ما أعلنته من زيادة كبيرة في عدد جنودها بالجيش، لكن من غير المرجح أن تؤدي تلك التعزيزات إلى زيادة قوتها القتالية في أوكرانيا بشكل كبير.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع مرسوماً بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة دورية عن الحرب إنه لم يتضح ما إذا كان سيتم تحقيق ذلك من خلال تجنيد المزيد من المتطوعين أو زيادة أعداد المجندين إلزامياً.

وأضافت الوزارة أنه في كلتا الحالتين، من المحتمل ألّا يكون لذلك تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا، لأن الخاضعين للتجنيد الإلزامي من الناحية الفنية ليسوا ملزمين بالخدمة خارج الأراضي الروسية.

وطمأنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أوكرانيا بأن ألمانيا ستدعمها في الحرب ضد روسيا لسنوات مقبلة إذا لزم الأمر. وقالت بيربوك لصحيفة «بيلد آم زونتاغ» الألمانية: «للأسف، علينا أن نفترض أن أوكرانيا ستظل بحاجة إلى أسلحة ثقيلة جديدة من أصدقائها حتى الصيف المقبل».

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية: «تدافع أوكرانيا أيضاً عن حريتنا وسلامنا. ونحن ندعمهم مالياً وعسكرياً وطالما كان ذلك ضرورياً».

وحذرت بيربوك من أن الحرب يمكن أن تستمر لسنوات، ودافعت عن مطالبة أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014. وقالت: «القرم أيضاً تنتمي إلى أوكرانيا».

ورفضت بيربوك رفضاً قاطعاً مطالب بعض السياسيين الألمان لحكومتهم بالموافقة على السماح بكمية أكبر من شحنات الغاز الروسي بالتدفق عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 على بحر البلطيق لتجنّب أزمة غاز في ألمانيا في وقت لاحق من هذا العام.

من جانب آخر، وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً يسهّل إقامة وعمل مئات آلاف الأشخاص الذين غادروا أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء الحرب، وتسمح الإجراءات المؤقتة الجديدة التي نُشرت، أول من أمس، لحاملي جواز السفر الأوكراني ولسكان المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في دونيتسك ولوغانسك الواقعتين في جنوب شرق أوكرانيا، بالبقاء في روسيا لوقت غير محدد.

وحتى الآن لم يكن يُسمح لهؤلاء الأشخاص بالبقاء في روسيا سوى 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً. كما كان من الضروري الحصول على تصريح عمل أو تصريح خاص، من أجل الإقامة لفترة أطول.

وبات للأشخاص المعنيين الحق في القيام بنشاط مهني في روسيا من دون تصريح عمل، حسبما جاء في المرسوم.

كذلك، يحظر المرسوم طرد المواطنين الأوكرانيين من روسيا، باستثناء أولئك الذين تمّ إطلاق سراحهم من السجن أو الذين يشكّلون تهديداً لأمن روسيا.

وأمر بوتين، بموجب مرسوم منفصل، بمنح مساعدات اجتماعية للأشخاص الأكثر حاجة (المتقاعدون وأصحاب الإعاقة والحوامل) الذين اضطرّوا لمغادرة أوكرانيا والأراضي الانفصالية.