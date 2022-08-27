الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات المسلحة المستمرة، بما في ذلك القصف العشوائي بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين في طرابلس، مما تسبب في وقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالمرافق المدنية بما في ذلك المستشفيات.

ودعت بعثة الأمم المتحدة، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وشددت البعثة على "ضرورة امتناع كافة الأطراف عن استخدام أي شكل من أشكال خطاب الكراهية والتحريض على العنف".

بدورها، أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها قلقة للغاية بشأن الاشتباكات العنيفة في طرابلس مع تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير للممتلكات.

وقالت السفارة الأميركية بطرابلس، في بيان: "إننا نقف إلى جانب الشعب الليبي في الدعوة إلى الحوار السلمي".

واندلعت ليلة الجمعة وفجر اليوم اشتباكات مسلحة وسط طرابلس استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى، وسمعت في نواحي متعددة من المدينة أصوات الاشتباكات المستمرة، والقذائف، ونشرت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل النيران في منطقتي باب بن غشير، وشارع الزاوية وسط المدينة، واحتراق سيارات في أحد الأحياء.