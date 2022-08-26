بايدن يدعو لإنقاذ أميركا من «شبه فاشية» الجمهوريين بقيادة ترامب

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في تجمع حاشد، أمس الخميس، أنه على الديموقراطيين إنقاذ البلاد من "شبه فاشية" جمهوريي دونالد ترامب ومواصلة سيطرة على الكونغرس في انتخابات منتصف الولاية التي ستجرى في نوفمبر.

وخلال تجمّع لجمع تبرّعات في أحد المنازل الفخمة في إحدى ضواحي واشنطن، انتقد الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 79 عاماً بشدّة الجانب الأكثر تطرّفاً في المعسكر المحافظ و"فلسفة (لنجعل أميركا عظيمة من جديد) المتطرّفة" التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن إن "ما نشهده اليوم هو إما ولادة أو موت الفلسفة المتطرّفة" المتمثلة بشعار "لجعل أمركا عظيمة من جديد" (ميك أميركا غريت أغين - ماغا).

وأضاف أن "الأمر لا يتعلّق بترامب وحده بل بفلسفة كاملة. إنها شبه فاشية".

وفي وقت لاحق، خاطب بايدن حشداً انتخابياً للحزب الديموقراطي. وقال "يجب أن تصوّتوا لإنقاذ الديموقراطية بكل معنى الكلمة مرة أخرى".

ومع أن استطلاعات الرأي قد لا تكون دقيقة، ارتسم مسار يتوضح تدريجيا منذ حوالي شهر لصالح المعسكر الديموقراطي.

وكشف موقع "فايف ثيرتي إيت" الذي يجمع استطلاعات الرأي أن عدد الناخبين الراغبين في فوز الديموقراطيين في انتخابات منتصف الولاية كان في 24 أغسطس أكبر بقليل (44%) من الذين يأملون في نجاح الجمهوريين (43,6%).

ويبدو أنّ تقدم "الموجة الحمراء" (لون الحزب المحافظ) الذي كان متوقعاً في بداية الصيف عندما بدا أنّ التضخّم المرتفع يقوض فرص الرئيس وحزبه، ما زال بعيداً.

واعتُبر انتصار الثلاثاء لمرشّح ديموقراطي في منطقة شهدت تنافساً قوياً في ولاية نيويورك، مؤشّراً آخر على عكس المسار.