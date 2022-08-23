روسيا تدعو مجدداً لاجتماع لمجلس الأمن بشأن محطة زابوريجيا النووية

دعت روسيا مجدداً لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع المتوتر في محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء.

وبررت موسكو الطلب بـ«استمرار القصف والهجمات على المحطة من جانب القوات الأوكرانية».

وأطلقت روسيا صواريخ على بلدات تقع إلى الغرب من أكبر محطة نووية في أوروبا في جنوب أوكرانيا في وقت مبكر صباح أمس، بينما منعت العاصمة كييف أي تجمعات الأسبوع الجاري لإحياء ذكرى الاستقلال عن الاتحاد السوفييتي خشية الهجمات الروسية.

وأثارت ضربات المدفعية والصواريخ قرب مجمع زابوريجيا للطاقة النووية، الذي يقع على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو ويخضع حالياً للقوات الروسية، مخاوف بشأن وقوع كارثة نووية ودفعت لإطلاق دعوات لنزع سلاح المنطقة المحيطة بالمجمع.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن القصف المتكرر في المنطقة والذي لامس بعضه المجمع.

وخضع المجمع النووي لسيطرة القوات الروسية بعد فترة وجيزة من بدء الحرب في فبراير لكن لايزال يدار بالأساس على يد فنيين أوكرانيين.

كما أعلنت أوكرانيا عن ضربة صاروخية روسية على فوزنيسينسك التي تقع إلى الجنوب الغربي ولا تبعد كثيراً عن ثاني أكبر محطة نووية في البلاد.