الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في مقديشو

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي، الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى أبرياء.

وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جرّاء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي الصومال أعلن مسؤولون أمنيون، أمس، مقتل 16 شخصاً في هجوم نفذه مسلحون من حركة الشباب الإرهابية على فندق بالعاصمة مقديشو، وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن 40 شخصاً آخرين أصيبوا في الهجوم الإرهابي.

وقالت الشرطة إن منفذي الهجوم فجّروا عبوتين ناسفتين خارج فندق «حياة»، ثم اقتحموا المبنى وفتحوا نيران أسلحتهم، بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري، وإذاعة «شبيلي».

وقامت وحدة خاصة من الشرطة بإنقاذ عشرات النزلاء والموظفين.

وعملت قوات الأمن على تحييد الإرهابيين الذين حوصروا داخل إحدى غرف الفندق.

وأفاد شهود بأن أصوات انفجارات دوت أثناء الليل عندما حاولت القوات الحكومية انتزاع السيطرة على الفندق من المسلحين.

وأضافوا أن الاشتباكات دمرت أجزاءً كبيرة من الفندق.

وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي مسؤوليتها عن الهجوم، بحسب ترجمة لمجموعة «سايت» للاستخبارات التي تتابع بيانات الجماعات المتشددة.

وهذا أول هجوم بهذا الحجم تشنه حركة الشباب في العاصمة مقديشو منذ تشكيل الحكومة الصومالية الجديدة، التي وضعت تحرير البلاد من مقاتلي الشباب في صدر أولوياتها.

وفندق «حياة» هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون. لكن لم ترد معلومات عما إذا كان أي منهم موجوداً في الفندق.

وفي 14 أغسطس، قتلت الولايات المتحدة 13 عنصراً من حركة الشباب في غارة جوية بالقرب من تيدان بالصومال، وفقاً لبيان أصدرته القيادة الأميركية الإفريقية يوم الأربعاء الماضي. وكانت هذه الغارة هى الثالثة منذ يونيو الماضي.

من جهته، دان رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الهجوم الإرهابي على الفندق بالعاصمة الصومالية مقديشيو.

وأكد العسومي في بيان صحافي، أمس، «دعم البرلمان العربي الكامل لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار».

كما دعا المجتمع الدولي إلى «تقديم كل الدعم اللازم لحكومة الصومال وقوات الأمن الصومالية في قتالها ضد حركة الشباب الإرهابية».

وأعربت مصر، أمس، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق حياة في العاصمة الصومالية.

وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، «تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق في هذا المُصاب الأليم»، مشيرة إلى «رفضها التام لأشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة».