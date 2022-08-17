اجتماع اليوم لبحث قبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

أعلن دبلوماسي فلسطيني، أمس، أن اجتماعاً سيعقد اليوم لبحث قبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاجتماع يأتي في ضوء استئناف الاتصالات والجهود المبذولة بشكل مكثف مع الكتل والأعضاء في مجلس الأمن الدولي في ما يتعلق بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين.

وذكر منصور أن طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين يستهدف «حماية مبدأ حل الدولتين».

وأشار إلى أن الاجتماع سيعقد مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن للاستمرار بالنقاش بشأن مبادرة قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

ولفت منصور إلى عقد جلسة لمجلس الأمن في 26 من الشهر الجاري، برئاسة الصين، سيتم خلالها نقاش تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك أنشطة الاستيطان الإسرائيلي.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت عام 2012 على منح فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة بتأييد من 138 دولة، ومعارضة تسع دول، فيما امتنعت 41 عن التصويت، وتغيبت خمس دول. وأتاحت الصفة الجديدة لفلسطين إمكانية الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.