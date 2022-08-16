تأبين 6 أفراد من عائلة واحدة في عزاء ضحايا حريق كنيسة إمبابة

شهد عزاء اليوم الثالث لبعض عائلات ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة في محافظة الجيزة، تأبين ستة أفراد من عائلة واحدة بينهم طفلتان توأم في سن الخامسة.

وأسفر حريق اندلع بالكنيسة الأحد الماضي "بسبب خلل كهربائي"، عن مقتل 41 شخصا نتيجة الاختناق.

وفي عزاء اليوم الثالث بإحدى كنائس وسط القاهرة، قالت ساندي جورج لوكالة فرانس برس الثلاثاء: "عمتي ماجدة وبناتها ميرنا وإيرينا وأبناء إيرينا الثلاثة قضوا اختناقا".

والتوأمتان بارثينيا ومريم من أبناء إيرينا وشقيقهما إبرام البالغ من العمر 4 أعوام كانوا من بين العديد من الأطفال الذين قضوا في الحريق الذي وقع خلال قداس الكنيسة الصباحي الذي يشهد توافد العائلات.

وأوردت قائمة لبعض ضحايا الحريق نشرتها وسائل الإعلام المحلية أسماء عشرة أطفال دون سن السادسة عشرة من بين القتلى بينهم ثلاثة توائم.

وقال أسقف كنيسة وسط القاهرة للمعزين الثلاثاء إن "البلاد كلها متألمة لما حدث".

ومساء الأحد، أقيمت مراسم دفن ضحايا الحريق في كنيستَين بالقاهرة.