الداخلية المصرية : حريق بإحدى كنائس المنيا دون خسائر في الأرواح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن اندلاع حريق بإحدى الكنائس بمحافظة المنيا.

وقال مصدر أمنى إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من مسؤولى كنيسة الأنبا بيشوى بالمنيا بحدوث حريق وتصاعد أدخنة، بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

وتبين بالفحص أن الحريق نشب بسقف القاعة، وبسؤال مسؤولى الكنيسة وشهود الواقعة، أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات فيما تعرض مواطن واحد للاختناق جراء الدخان المتصاعد من الحريق، وتم إسعافه في موقع الحادث وحالته لا تستدعي النقل للمستشفى.

وأشار المتحدث إلى استمرار تمركز سيارات الإسعاف في موقع الحادث لحين الانتهاء التام من أعمال الإطفاء والتبريد تحسبا لأي مستجدات.



