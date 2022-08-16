سيؤول تقترح مساعدات كبيرة على بيونغ يانغ مقابل نزع سلاحها النووي

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أمس، أنه سيقدم حزمة مساعدات كبيرة لبيونغ يانغ تشمل تحديث البنية التحتية في مقابل نزع سلاحها النووي، وهو عرض لطالما رفضته كوريا الشمالية.

ويأتي اقتراح سيؤول بعد أقل من شهر على إعلان الزعيم كيم جونغ أون أن بلاده مستعدة لتعبئة قدراتها النووية في أي حرب مع الولايات المتحدة والجنوب.

والرئيس الكوري الجنوبي يون الذي سبق له أن وصف نزع السلاح النووي بأنه «ضروري» لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة، تحدث أمس بالتفصيل عن خطة مساعدات واسعة النطاق تشمل الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى المساعدة في تحديث البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والمستشفيات.

وقال يون في كلمة ألقاها لمناسبة الذكرى السنوية للتحرر من الحكم الياباني عام 1945: «المبادرة الجريئة التي أتصورها ستحسن بشكل كبير اقتصاد كوريا الشمالية وسبل عيش شعبها على مراحل إذا توقف الشمال عن تطوير برنامجه النووي وشرع في عملية صادقة وثابتة لنزع السلاح النووي».

ويقول محللون إن فرص قبول بيونغ يانغ للعرض ضئيلة جداً، حيث إن كوريا الشمالية تستثمر جزءاً كبيراً من ناتجها المحلي الإجمالي في برنامج أسلحتها، وأوضحت منذ فترة طويلة أنها لن تدخل في صفقة كهذه.