سفينة تحمل أول شحنة حبوب أوكرانية تقترب من سورية

قال مصدران في قطاع الشحن إن أول سفينة غادرت أوكرانيا، بموجب اتفاق استئناف تصدير الحبوب من البلاد قبل أسبوعين، تقترب من ميناء طرطوس السوري اليوم الأحد بعد أن أبحرت وجهاز الإرسال والاستقبال فيها مغلق.

وأبحرت السفينة رازوني، التي ترفع علم سيراليون، من ميناء أوديسا الأوكراني في الأول من أغسطس بموجب الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، لكن موقعها ظل غير معروف في الأيام الماضية على خلفية عدم عمل جهاز الإرسال والاستقبال فيها.

وكانت الشحنة، وهي 26 ألف طن من الذرة، متجهة في البداية إلى لبنان، الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انعدام الأمن الغذائي لنحو نصف سكانه.

لكن المشتري الأصلي رفض تسلم الشحنة بسبب مخاوف من الجودة وأبحرت السفينة إلى تركيا ورست في مرسين في 11 أغسطس .

وأغلقت السفينة جهاز الإرسال والاستقبال بها عندما أبحرت مرة أخرى في اليوم التالي. وأكد مصدران في قطاع الشحن، أحدهما في طرطوس، لرويترز اليوم الأحد أن السفينة تقترب من الميناء الواقع في شمال غرب سورية.