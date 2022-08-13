السعودية: مطلوب يفجر نفسه ويصيب 4 أشخاص في جدة

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، أمس، قيام مطلوب بتفجير نفسه عند مباشرة الأجهزة الأمنية إجراءات القبض، ما أسفر عن مصرعه وإصابة أربعة أشخاص منهم ثلاثة من رجال الأمن في جدة مساء الأربعاء.

وقال المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»: «إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1437هـ، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء 9 مطلوبين للجهات الأمنية، وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم 4 من تلك القائمة عبدالله عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة».

وتابع: «عند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج».