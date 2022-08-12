إسرائيل تعتقل 15 فلسطينياً من الضفة.. وزوارق تلاحق صيادين في غزة

اعتقلت القوات الإسرائيلية أمس، 15 فلسطينياً من الضفة، بينهم طفلان، حيث

قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن الاعتقالات شملت خمسة من بيت لحم، وأربعة من الخليل، وثلاثة من طولكرم وثلاثة من رام الله وجنين.

على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن «عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى أمس، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته».

من جهة أخرى، فتحت زوارق إسرائيلية النيران صباح أمس، صوب مراكب صيادين فلسطينيين ببحر شمال غزة. ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية عن لجان الصيادين أن الزوارق قامت بمطاردة المراكب، ما أجبر أصحابها على العودة إلى الشاطئ.

من جهته، حذّر نادي الأسير الفلسطيني أمس، من مواجهة معتقل فلسطيني لدى إسرائيل مضرب عن الطعام منذ 151 يوماً خطر الوفاة المفاجئة. وقال نادي الأسير، في بيان صحافي، إن المعتقل خليل عواودة يعاني وضعاً صحياً حرجاً ومعرضاً للوفاة المفاجئة، فيما لاتزال السلطات الإسرائيلية تحتجزه في سجن «الرملة». وذكر البيان أنه عقدت للمعتقل عواودة أمس، جلسة في محكمة «عوفر» العسكرية، وهي استكمال للمداولات في قضيته على أن يتم السماح لمحاميته، وطبيب بزيارته في السجن. وكانت حركة الجهاد اشترطت الإفراج عن عواودة لإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في موجة التوتر الأخيرة مع إسرائيل في قطاع غزة، وأعلنت تلقيها ضمانات مصرية بذلك.

من جهة ثانية، مددت محكمة إسرائيلية أمس، اعتقال بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد ستة أيام، وفق ما نشرته وكالة «شهاب» الفلسطينية.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي بين إسرائيل وحركة الجهاد بوساطة مصرية لإنهاء جولة توتر في قطاع غزة استمرت ثلاثة أيام.

على صلة، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن وفاة الطفلة ليان الشاعر خلال تلقيها العلاج في مستشفى بمدينة القدس، أمس، متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية على منزل في رفح جنوب القطاع يوم الأحد الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الخميس، عن تلقيها تبرعاً مالياً من ألمانيا بمبلغ 28 مليون يورو.