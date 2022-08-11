ترامب يرفض الإجابة عن أسئلة تحقيق بشأن الممارسات التجارية لعائلته

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس، إنه امتنع عن الرد على أسئلة خلال مثوله أمام المدعية العامة لولاية نيويورك في تحقيق مدني بشأن الممارسات التجارية لعائلته.

وقال ترامب في بيان «امتنعت عن الرد على الأسئلة وفقاً للحقوق والامتيازات التي يكفلها دستور الولايات المتحدة لكل مواطن».

وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقاً مدنياً لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بالغت في تقدير قيم عقارات.

وسعى ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، لتجنب الإدلاء بشهاداتهم لكن مسعاهم باء بالفشل.

ولوح ترامب بقبضته لدى مغادرته برج ترامب صباح أمس.

وكان ترامب قال في منشور على منصته «تروث سوشيال» في وقت متأخر الثلاثاء، إنه سيقابل المدعية العامة لولاية نيويورك أمس. وقال مصدر لـ«رويترز» أيضاً إن من المقرر أن يدلي ترامب بشهادته في التحقيق. وأضاف المصدر أنه تم استجواب أبناء ترامب بالفعل.

وأحجمت المتحدثة باسم المدعية العامة عن التعليق. ولم يرد محامي ترامب على طلبات للتعليق.

وكانت المدعية العامة قالت إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية، وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق نيويورك بأن له دوافع سياسية. وتنتمي المدعية جيمس للحزب الديمقراطي.

ولمح ترامب علناً لمسألة الترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024 لكنه لم يذكر بوضوح ما إذا كان سيفعل ذلك.