اليمن.. ميليشيات الحوثي تهدد الهدنة بالتصعيد في مأرب

ذكرت مصادر ميدانية وأخرى محلية في محافظة مأرب، أن ميليشيات الحوثي ، أقدمت على شن هجمات واسعة على مواقع الجيش والمقاومة والأعيان المدينة في مديرية الجوبة جنوب المحافظة، في إطار خروقها اليومية للهدنة الأممية، مؤكدة إرسال تعزيزات حوثية كبيرة إلى المديرية خلال الساعات القليلة الماضية.

كما أكدت تسجيل نزوح واسع لأهال قرى عدة في المديرية على وقع تصعيد الحوثيين في الجوبة، مشيرة إلى استمرار القصف الحوثي على مناطق العكد، والأعيرف والفليحة وأطراف وادي ذنة، وصولا إلى أطراف البلق الشرقي، ما يدل على أن الميليشيات اختارت المواجهة والتصعيد في مأرب.

وكانت الميليشيات أرسلت تعزيزات تضم أعدادا كبيرة من المسلحين والعتاد، إلى جبهات جنوب مأرب، كما أرسلت تعزيزات ضخمة تضم صواريخ متطورة وطيران مسير، إلى مناطق وجبهات في محافظة البيضاء القريبة من مأرب وشبوة، في مساعي منها لتفجير الوضع عسكريا في تلك المناطق.

وذكرت مصادر مطلعة في البيضاء، أن الميليشيات دفعت بتعزيزات من المنطقة المركزية، والمنطقة الرابعة في ذمار، ومجاميع من كتائب الموت ، إلى المناطق المحاذية لمحافظتي مأرب وشبوة من جهة البيضاء، وقامت بنشر منظومة صواريخ ومدفعية في تلك المناطق.

وكانت مصادر عسكرية يمنية، حذرت من استغلال الميليشيات لتمديد الهدنة الأممية في حشد المزيد من المقاتلين، واستقدام أسلحة متطورة عن طريق التهريب إلى الداخل اليمني، مشيرة إلى أن الميليشيات لا تسعى للسلام وإنما للتصعيد، خاصة وأنها نسقت بشكل كبير مع الجماعات الإرهابية " داعش والقاعدة والإخوان" لتفجير الوضع في المناطق المحررة.

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة كوارث السيول التي ضربت مناطق عدة في اليمن، إلى 59 قتيلا بينهم أطفال ونساء، حيث سجلت خلال الساعات القليلة الماضية وفاة 14 مدنيا في صنعاء وحجة ومأرب، كما تسببت الأمطار بتهدم أربعة منازل أثرية في صنعاء القديمة.

كما ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارا فادحة بنحو 500 منزل أثري في صنعاء القديمة المدرجة في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي.

وكانت الحكومة اليمنية في عدن، وجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة مأرب وشركاء العمل الإنساني، بتنفيذ معالجات فورية لتقليل آثار تداعيات كارثة سيول الأمطار التي اجتاحت مخيمات النازحين وتسببت بأضرار مادية وبشرية كبيرة.

وفي صنعاء، أقدمت الميليشيات على اختطاف 30 أمينا شرعيا خلال الأيام الماضية، في إطار مساعيها للسيطرة على الأملاك التابعة للأوقاف من خلال تعيين عناصر تابعة لها بدلا عنهم لتوثيق عقود بأملاك منازل وعقارات تابعة للدولة لعناصرها القيادية.